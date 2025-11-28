Ставки на волейбол 2025: тактики успеха

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Обзор матчей и онлайн-трансляции

Бейсбол

Австралия: ABL

28/11/2025 11:00 Сидней Блу Сокс-Аделаида Джайантс

Баскетбол

Латвия: 2-й Дивизион

28/11/2025 20:30 Салдус-Талси

Международные: ЧМ FIBA, Европа, Квалификация

28/11/2025 22:30 Франция-Бельгия

Швейцария: SB Лига, Женщины

28/11/2025 22:30 Баден Баскет 54 (ж)-Альте-Канти Арау (ж)

Гандбол

Франция: 2-й Дивизион

28/11/2025 22:30 Шербур-Масси Эссонне

Настольный теннис

Международные: Лига Про

28/11/2025 12:20 Бедретдинов Д.-Янковский А.

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