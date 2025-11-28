Ставки на волейбол 2025: тактики успеха
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Обзор матчей и онлайн-трансляции
Бейсбол
Австралия: ABL
|28/11/2025 11:00
|Сидней Блу Сокс-Аделаида Джайантс
Баскетбол
Латвия: 2-й Дивизион
|28/11/2025 20:30
|Салдус-Талси
Международные: ЧМ FIBA, Европа, Квалификация
|28/11/2025 22:30
|Франция-Бельгия
Швейцария: SB Лига, Женщины
|28/11/2025 22:30
|Баден Баскет 54 (ж)-Альте-Канти Арау (ж)
Гандбол
Франция: 2-й Дивизион
|28/11/2025 22:30
|Шербур-Масси Эссонне
Настольный теннис
Международные: Лига Про
|28/11/2025 12:20
|Бедретдинов Д.-Янковский А.
Вопросы и ответы
- Средний тотал в волейболе?
185 очков в матче.
- Лучшая стратегия?
Фора на сеты для фаворитов.
- БК для волейбола?
Фонбет и Лига Ставок.
- Влияние травм?
Критично для ротации.